الذهب يصعد وسط توترات الشرق الأوسط وآمال خفض الفائدة في أميركا

دقيقتان للقراءة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين إذ أدى استمرار التوترات في الشرق الأوسط والتوقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام إلى زيادة جاذبية المعدن النفيس.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2309.24 دولار للأونصة بحلول الساعة 0427 بتوقيت غرينتش. وربحت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 2318.80 دولار للأونصة.

وقال كيلفن وونج كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا "سيتطلع المستثمرون إلى الوضع السياسي في الشرق الأوسط وكيف ستسير المفاوضات الجارية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار. وإذا تضاءلت الآمال في التوصل إلى هدنة، سيرتفع الذهب"، وفقا لـ "رويترز".

وتضاءلت احتمالات التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة أمس الأحد على ما يبدو في ظل إصرار حركة "حماس" على مطلبها الخاص بإنهاء الحرب في القطاع مقابل إطلاق سراح الرهائن وفي الوقت نفسه رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لذلك.

وقال يب جون رونج المحلل الاستراتيجي لأداء السوق في آي.جي إن "البيانات الأميركية الضعيفة توفر المزيد من المرونة في السياسة لمجلس الاحتياطي الاتحادي فيما يتعلق بتخفيض أسعار الفائدة" بما يمهد الطريق لاستقرار أسعار الذهب.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة تباطأ أكثر من المتوقع في أبريل نيسان، مما عزز التوقعات بأن البنك المركزي الأمريكي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تتوقع الأسواق بنسبة 67% خفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر/أيلول. وأسعار الفائدة الأعلى تقلل من جاذبية حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون وليامز يوم الجمعة إن هدف التضخم البالغ اثنين بالمئة يعد "حاسما" لجهود مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتحقيق استقرار الأسعار.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 26.89 دولار للأوقية. وخسر البلاتين نحو 0.7% إلى 948.97 دولار، وارتفع البلاديوم 0.1% إلى 946.58 دولار.