مجلس إدارة "أكاديمية التعلّم" يوصي بزيادة رأس المال 50% بأسهم منحة

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أعلنت شركة أكاديمية التعلّم عن قرار مجلس الإدارة بتاريخ 5 مايو الجاري بالتوصية للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 50% عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة، وذلك برسملة مبلغ 30 مليون ريال من بند الأرباح المبقاة، ومنح عدد سهم واحد لكل سهمين مملوكين.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن رأس المال قبل الزيادة 60 مليون ريال، وسيصبح بعد الزيادة 90 مليون ريال، وسيرتفع عدد الأسهم من 60 مليون سهم إلى 90 مليون سهم.

وأوضحت أنها تهدف من رفع رأس المال للتركيز في النمو والتوسع حسب الأهداف الاستراتيجية لها، لذلك تمت التوصية برسملة جزء من الأرباح المبقاة وتوزيع أسهم منحة بالمقابل.

سيكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، والذي سيتم تحديده لاحقا.

وفي حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

وتعتبر المنحة مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية المختصة وموافقة الجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.