"العالمية القابضة" الإماراتية تعيد شراء أسهمها بنحو 1.4 مليار دولار

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قالت الشركة العالمية القابضة، أكبر شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الاثنين إنها ستعيد شراء أسهمها بما يصل إلى خمسة مليارات درهم (1.36 مليار دولار) بعد إعلانها نمو أرباح الربع الأول بنحو المثلين تقريبا.

وأضافت الشركة أن صافي أرباحها للأشهر الثلاثة الأولى من العام ارتفع إلى 8.02 مليار درهم من 4.27 مليار قبل عام، في حين نمت الإيرادات إلى 19.29 مليار من 15.74 مليار في الربع الأول من 2023، مدفوعة بأداء قوي في قطاعات رئيسية منها العقارات والبناء والتكنولوجيا.

وقالت الشركة في بيان "يعود السبب وراء هذا القرار إلى الوضع المالي القوي للمجموعة، والذي يتميز بتدفق نقدي كبير وميزانية عمومية قوية".

وقال سيد شعيب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة في البيان "مع إدخال كيان رئيسي جديد، نحن متفائلون بشأن المستقبل مع استمرارنا وتواصلنا في تنويع محفظتنا الاستثمارية واختراق أسواق ومناطق جديدة بهدف تعظيم تأثيرنا".