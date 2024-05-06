" الوسائل الصناعية" توافق على توزيع 10% أرباحاً نقدية عن عام 2023
ابتداءً من 15 مايو الجاري وبإجمالي 25 مليون ريال
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وافقت الجمعية العامة لشركة الوسائل الصناعية في اجتماعها يوم الأحد 5 مايو الجاري على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من رأس المال عن العام المالي 2023.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن إجمالي المبلغ الموصى بتوزيعه 25 مليون ريال وبواقع 0.1 ريال للسهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
وذكرت أن توزيع الأرباح سوف يتم ابتداءً من يوم الأربعاء 15 مايو الجاري بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين.
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