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أحد المضاربين على الأسهم الأوروبية (رويترز)
أحد المضاربين على الأسهم الأوروبية (رويترز)
الأسهم الأوروبية

أسهم أوروبا عند أعلى مستوى في شهر مدعومة بنتائج أرباح قوية وتفاؤل بخفض الفائدة

مؤشر ستوكس 600 الأوروبي صعد 0.6%

دبي - العربية.نت
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صعدت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوى في أكثر من شهر مدعومة بنتائج أرباح قوية لشركات، منها بنوك مثل يو.بي.إس السويسري ويوني كريدت الإيطالي، إضافة إلى معنويات متفائلة بخصوص خفض أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش، صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6% بعدما أغلق عند أعلى مستوى في أسبوع أمس الاثنين.

وقفز سهم يو.بي.إس 6.3% بعدما أعلن البنك زيادة صافي الربح في الربع الأول بنحو ثلاثة أمثاله، في أول ربح فصلي يحققه البنك منذ استحواذه على منافسه كريدي سويس، وفقا لـ "رويترز".

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وصعد مؤشر الخدمات المالية 1.8%.

وارتفع سهم يوني كريدت، ثاني أكبر البنوك الإيطالية بنحو 3%.

وزاد سهم إنفينيون الألمانية لصناعة الرقائق 6.5%. لكن الشركة أعلنت عن برنامج لترشيد التكاليف بعد خفض توقعاتها للأرباح للعام بأكمله.

وعلى الجانب الآخر تراجع سهم كولوبلاست الدنماركية لصناعة المعدات الطبية 5.1%.

وتلقت الأسهم دعما أيضا من انخفاض العائد على سندات منطقة اليورو بفعل زيادة المراهنات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) والبنك المركزي الأوروربي سيخفضان الفائدة هذا العام في أعقاب بيانات وظائف ضعيفة في الولايات المتحدة يوم الجمعة.

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