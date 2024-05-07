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سوق السعودية

إدراج وبدء تداول أسهم "كومل" في سوق "نمو" الخميس المقبل

برمز تداول 9600

دبي - العربية.نت
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أعلنت "تداول السعودية"، أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة كومل في السوق الموازية "نمو" اعتباراً من يوم الخميس الموافق 9 مايو 2024م

وقالت "تداول" في بيان، اليوم الثلاثاء، إن إدراج سهم شركة "كومل" برمز تداول 9600 وبالرمز الدولي SA162184M018.

وأضافت أن حدود التذبذب السعرية اليومية ستكون +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

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وفي سياق متصل، أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في بيان منفصل على "تداول السعودية"، عن إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في شركة "كومل"، اليوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024م إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين.

جدير بالذكر أن شركة وثيق المالية بصفتها المستشار المالي لطرح أسهم شركة "كومل" في السوق الموازية – نمو، أعلنت عن إتمام عملية الطرح لعدد500 ألف سهم عادي تمثل 14.29% من رأس مال الشركة، وتحديد سعر الطرح 80 ريالا للسهم الواحد.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، إن نسبة التغطية قد بلغت 274.52% من إجمالي الأسهم المطروحة خلال فترة الطرح التي بدأت من يوم الأحد 21 أبريل وحتى يوم الخميس 25 من الشهر ذاته.

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