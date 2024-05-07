الذهب يصعد مع رهانات خفض الفائدة الأميركية وصراع الشرق الأوسط

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مدفوعة بالرهانات على تخفيض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام والإقبال على المعدن كملاذ آمن في ظل غموض يكتنف وقف إطلاق النار في غزة.

وبحلول الساعة 01:48 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2324.75 دولار للأونصة بعدما زاد بما يتجاوز 1% في الجلسة الماضية.

كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2334.30 دولار للأونصة، وفقاً لـ"رويترز".

وقال مات سيمبسون كبير المحللين لدى سيتي إندكس "كان الذهب يبني قاعدة ببطء خلال الأسبوع الماضي ليظهر أن الطلب يحوم حول 2280 دولارا. ويواصل الاحتياطي الفيدرالي إثارة زخم حول الخطوة التالية التي من المحتمل أن تخفض أسعار الفائدة".

وصرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون وليامز أمس الاثنين بأنه في مرحلة ما غير محددة سيخفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة. ولم يقدم جدولا زمنيا لذلك لكنه قال إن الاقتصاد يتحرك بشكل عام نحو توازن أفضل.

ويتوقع المتداولون بنسبة 64% خفض سعر الفائدة الاتحادي في سبتمبر/أيلول، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي. وتزيد أسعار الفائدة المنخفضة من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً.

وأضاف سيمبسون أن "المخاوف من احتمال انهيار محادثات وقف إطلاق النار في غزة" ساعدت الذهب أيضا.

كما يراقب المستثمرون عن كثب آخر التطورات في صراع الشرق الأوسط. ووافقت حركة "حماسط أمس الاثنين على اقتراح لوقف إطلاق النار في غزة قدمته مصر وقطر، لكن إسرائيل قالت إن الشروط لا تلبي مطالبها ومضت قدما في ضربات على رفح بينما تخطط لمواصلة المفاوضات حول الاتفاق.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 27.34 دولار للأونصة، بينما زاد البلاتين 0.4% إلى 957.90 دولار.

وكسب البلاديوم 0.3 % ليبلغ 980.75 دولار.