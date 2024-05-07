تحديد النطاق السعري لاكتتاب "الأفق التعليمية" في سوق "نمو" بين 48 و54 ريالا للسهم

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أعلنت شركة يقين المالية، بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل لشركة الأفق التعليمية عن تحديد النطاق السعري لطرحها المحتمل في السوق الموازية "نمو" بين (48 إلى 54) ريالا للسهم الواحد.

وذكرت "يقين" في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن عملية الطرح تستهدف طرح عدد 500 ألف سهم عادي تمثل ما نسبته 20% من رأس المال المصدر.

وأشارت إلى أنه سيتم تخصيص عدد 500 ألف سهم عادي تمثل ما نسبته 100% من إجمالي أسهم الطرح للمستثمرين المؤهلين.

ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب بها من قبل كل مستثمر مؤهل عدد (10) أسهم، فيما يبلغ الحد الأقصى عدد 124.990 ألف سهم.

وأفادت بأن فترة عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين تبدأ في تاريخ 12 مايو 2024 وتنتهي في تاريخ 20 مايو 2024.