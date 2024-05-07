"الخير كابيتال": طرح 30% من "الليف العالمية" وإدراج أسهمها في سوق "نمو"

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أعلنت شركة الخير كابيتال السعودية (الخير كابيتال) بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل لشركة الليف العالمية للخدمات البيئية عن نية الشركة في طرح 1.5 مليون سهم عادي تمثل 30% من إجمالي رأس مال "الليف العالمية" وإدراج أسهمها في السوق الموازية "نمو".

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن "الليف العالمية" حصلت على موافقة تداول السعودية الصادرة بتاريخ 18 ديسمبر 2023 على إدراج أسهم الشركة في السوق الموازية، وموافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 27 مارس 2024 على تسجيل وطرح أسهم الشركة للاكتتاب في السوق الموازية، وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

مع الإشارة إلى أن فترة الطرح ستبدأ من يوم الأحد 26 مايو الجاري وتنتهي بنهاية يوم الخميس الموافق 30 من الشهر ذاته.