"الخير كابيتال": طرح 30% من "الليف العالمية" وإدراج أسهمها في سوق "نمو"

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
أعلنت شركة الخير كابيتال السعودية (الخير كابيتال) بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل لشركة الليف العالمية للخدمات البيئية عن نية الشركة في طرح 1.5 مليون سهم عادي تمثل 30% من إجمالي رأس مال "الليف العالمية" وإدراج أسهمها في السوق الموازية "نمو".
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن "الليف العالمية" حصلت على موافقة تداول السعودية الصادرة بتاريخ 18 ديسمبر 2023 على إدراج أسهم الشركة في السوق الموازية، وموافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 27 مارس 2024 على تسجيل وطرح أسهم الشركة للاكتتاب في السوق الموازية، وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.
مع الإشارة إلى أن فترة الطرح ستبدأ من يوم الأحد 26 مايو الجاري وتنتهي بنهاية يوم الخميس الموافق 30 من الشهر ذاته.
-
ارتفاع أرباح "رؤوم التجارية" الفصلية 86% إلى 24 مليون ريالبسبب أرباح إعادة تقييم الأصول المالية بالقيمة العادلة شركات
-
"مصنع أقاسيم" تعتزم إنشاء برنامج صكوك بـ 500 مليون ريالعينت شركة الخير كابيتال كمستشار مالي لعملية إصدار والطرح العام للصكوك أسواق المال
-
ارتفاع أرباح "العالمية القابضة" الإماراتية 88% في الربع الأولحققت إيرادات فصلية بقيمة 19 مليار درهم غداء عمل