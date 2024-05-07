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شعار شركة أقاسيم السعودية
شعار شركة أقاسيم السعودية
صكوك

"مصنع أقاسيم" تعتزم إنشاء برنامج صكوك بـ 500 مليون ريال

عينت شركة الخير كابيتال كمستشار مالي لعملية إصدار والطرح العام للصكوك

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيمياوية والبلاستيكية عن عزمها إنشاء برنامج صكوك بالريال السعودي، وستقوم الشركة من خلاله بإصدار صكوك محلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلاميةبقيمة 500 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن الطرح لأغراض الشركة التجارية العامة وتلبية أهدافها المالية والإستراتيجية، ويخضع إلى موافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة، وسيتم الطرح بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وقرر مجلس الإدارة تعيين الخير كابيتال كمستشار مالي لعملية إصدار وطرح الصكوك (طرحا عاما)، مشيرة إلى أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضا للشراء أو التملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية.

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ستقوم الشركة بالإعلان لمساهميها عن أي تطورات جوهرية أخري في حينها وأي طرح للصكوك سيكون مقصورا على المستثمرين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح، وفقا للقواعد واللوائح التنظيمية الخاصة بتلك الدول.

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