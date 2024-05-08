الأسهم الأوروبية تغلق عند مستوى قياسي مرتفع بفضل قوة أرباح الشركات
الأسهم الصناعية عززت المؤشر الرئيسي بعد أن رفعت "سيمنس إنرجي" توقعاتها لعام 2024
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اختتم المؤشر الرئيسي في أوروبا التعاملات اليوم الأربعاء عند مستوى قياسي مرتفع بفضل الأرباح القوية التي حققتها شركات مثل سينمس إنرجي الألمانية.
وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.3% عند مستوى قياسي، مستفيدا من قفزة تزيد عن 1% أمس الثلاثاء.
وعززت الأسهم الصناعية المؤشر الرئيسي بعد أن رفعت "سيمنس إنرجي" توقعاتها لعام 2024 وأعلنت عن نتائج أفضل للربع الثاني، وفق "رويترز".
وقفزت أسهم الشركة المصنعة لمعدات الطاقة 4.7% لتقود مكاسب المؤشر القياسي للبورصة الألمانية.
ويقلص ستوكس 600 خسائره منذ أبريل/ نيسان، في ظل قوة أرباح الشركات وثقة البنك المركزي الأوروبي في احتمال خفض أسعار الفائدة لأول مرة في يونيو/ حزيران وانحسار التوتر في الشرق الأوسط.
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