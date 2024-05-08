تحديد النطاق السعري لاكتتاب "سماسكو" بين 7 و7.5 ريال للسهم

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أعلنت شركة الأهلي المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي المحتمل للشركة السعودية لحلول القوى البشرية "سماسكو" عن تحديد النطاق السعري للطرح وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء، إنه تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 7 ريالات و7.5 ريال للسهم الواحد .

وتتمثل عملية الطرح بطرح 120مليون سهم عادي من أسهم الشركة ، وهو ما يمثل 30% من رأس المال المصدر للشركة، وذلك عن طريق بيع الأسهم الحالية من قبل مساهمي الشركة الحاليين.

ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة 100ألف سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى 19.99 مليون سهم.

وتقتصر المشاركة في بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

و سيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة 120 مليون سهم طرح بما يمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد.

وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم وهي 12 مليون سهم، تمثل 10% من أسهم الطرح، يحق لمدير سجل الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 108 ملايين سهم طرح – كحد أدنى – بما يمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح.

وتبدأ فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة اليوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2024م وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2024م.