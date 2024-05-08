تراجع البورصة المصرية بعد 3 جلسات من الصعود وسط جني للأرباح

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قطعت البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، موجة صعود استمرت ثلاث جلسات وسط عمليات محدودة لجني الأرباح.

وأغلق المؤشر الرئيسي (إي.جي.إكس 30) للأسهم القيادية منخفضا 1.67% إلى 25 ألفا و988 نقطة، وتراجع المؤشر (إي.جي.إكس 70) لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة 1.86% إلى 5750.71 نقطة، وانخفض (إي.جي.إكس 100) الأوسع نطاقا 1.82% إلى 8252.02 نقطة.

واتجه المستثمرون العرب إلى البيع بصاف بلغ 326 مليون جنيه، بينما عمد المستثمرون المصريون والأجانب إلى الشراء بصاف 58.5 مليون و267.5 مليون جنيه على التوالي، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وتراجعت أسهم مجموعة إي.إف.جي القابضة 7.24% إلى 14.74 جنيه والبنك التجاري الدولي 4.94% إلى 73.17 جنيه وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 2.62% إلى 24.5 جنيه وبلتون المالية القابضة 2.42% إلى 2.82 جنيه.

كما انخفضت أسهم أوراسكوم للتنمية مصر 0.69% إلى 10.14 جنيه ومصر الجديدة للإسكان والتعمير 1.8% إلى 9.82 جنيه وبالم هيلز 0.61% إلى 3.25 جنيه ومدينة مصر للإسكان والتعمير 1.43% إلى 3.44 جنيه وجي.بي كوربوريشن 3.95% إلى 10.2 جنيه.

وصعدت أسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة 7.74% إلى 62.51 جنيه والسويدي إليكتريك 2.81% إلى 34.07 جنيه وحديد عز 1.43% إلى 61.73 جنيه.

وقال تامر الصياد محلل سوق المال لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) إن "عمليات جني أرباح محدودة سيطرت على جلسة اليوم منذ بدايتها، وظلت المؤشرات تدلل على حالة البيع خلال غالبية المعاملات".

وأضاف الصياد "أداء العرب تحول من الشراء في جلسات سابقة إلى البيع لجني الأرباح، وهو اتجاه الأجانب منذ تثبيت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الفائدة قبل أيام".

وتابع "المؤسسات المحلية قللت من تعاملاتها بشكل كبير، بعد توجيه سيولتها إلى الاستثمار في أذون الخزانة، للاستفادة من رفع الفائدة، وعقب فك ارتباط البورصة بسعر الدولار في السوق الموازية بعد تحرير سعر الصرف، وهو ما كان له أثر سلبي على مستويات السوق التي هوت من 32 ألف نقطة إلى ما بين 24 و26 ألف نقطة".