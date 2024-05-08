مصرف الراجحي يعتزم طرح صكوك رأسمال إضافي مقومة بالدولار

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أعلن مصرف الراجحي عن عزمه إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأميركي بموجب برنامجه الدولي لصكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى المؤسس من قبل المصرف في تاريخ 18 أبريل 2024م، بناء على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 25 مارس 2024.

وقال المصرف في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن يتم إصدار الصكوك عن طريق شركة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

قام المصرف بتعيين كل من شركة الراجحي المالية، وشركة سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد، وبنك دبي الإسلامي بي جي إس سي، وبنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي، وشركة غولدمان ساكس الدولية، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد كمدراء الاكتتاب ومدراء لسجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.

وأوضح أن قيمة الطرح سيتم تحديدها وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.

وذكر أن الهدف من الطرح تحسين رأس المال من الشريحة الأولى ولأغراض مصرفية عامة ولتلبية أهداف المصرف المالية والاستراتيجية وفقاً لإطار التمويل المستدام للمصرف.

ويخضع طرح الصكوك لموافقة الجهات التنظيمية المختصة وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وقال إن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام الصكوك. وسيقوم المصرف بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.