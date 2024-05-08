نيكاي الياباني يتراجع وسط جني الأرباح وإعلان نتائج فصلية للشركات

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انخفض المؤشر نيكاي الياباني أكثر من 1% اليوم الأربعاء متراجعا من أعلى مستوياته في عدة أسابيع الذي سجله الجلسة السابقة، إذ تركز الاهتمام على إعلان أرباح شركات وأي إشارات جديدة حول مسار أسعار الفائدة الأميركية.

وأغلق المؤشر نيكاي منخفضا 1.6% عند 38202.37 نقطة، متراجعا 632.73 نقطة ليمحو مكاسب أمس الثلاثاء.

وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.45% إلى 2706.43 نقطة.

وارتفع المؤشر القياسي إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع أمس الثلاثاء، إذ أدى انخفاض غير متوقع في نمو الوظائف في الولايات المتحدة إلى طمأنة الأسواق بأن خفض أسعار الفائدة ربما لا يزال على جدول أعمال مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) هذا العام.

وتعثرت وول ستريت الليلة الماضية بسبب عدم وجود أدلة جديدة لتأكيد موعد وحجم الخفض المحتمل للفائدة، ما قلل من الزخم على المؤشر نيكاي.

وقال ماساهيرو إيتشيكاوا كبير استراتيجيي السوق في شركة سوميتومو ميتسوي دي.إس أسيت مانجمنت "توقيت تخفيضات أسعار الفائدة الأميركية سيؤثر بشكل كبير على الأسهم اليابانية".

وأضاف أنه إذا تراجع التضخم في الولايات المتحدة وزادت فرصة خفض أسعار الفائدة، فإن الأسهم اليابانية ستقتفي أثر وول ستريت في الارتفاع.

وتراجع سهم شركة طوكيو إلكترون لمعدات صناعة الرقائق 1.5%، وخسر سهم سوفت بنك جروب التي تستثمر في قطاع الذكاء الاصطناعي 1.7%.

ومع قلة الأخبار المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية التي تحرك السوق اليوم الأربعاء، سيطرت أرباح الشركات وجني الأرباح على تحركات السوق.

وهبطت أسهم نينتندو 5.4% بعد أن قالت شركة ألعاب الفيديو إنها تخطط لإعلان عن ما سيخلف منصة ألعاب سويتش، بينما هوى سهم ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة 7.3%.

وقلصت شركة تويوتا لصناعة السيارات خسائرها ليتراجع سهمها 0.6% بعد الإعلان عن أرباح تشغيلية فصلية قياسية.

وانخفض سهم فاست ريتيلينج المالكة لسلسلة متاجر يونيكلو 2.3% بعد أن دفعت أنباء زيادة المبيعات المحلية في أبريل/نيسان مقارنة بالعام السابق السهم للصعود 3.2% أمس الثلاثاء.