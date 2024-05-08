ارتفاع إيرادات "ريديت" الفصلية 48% إلى 243 مليون دولار

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في وول ستريت قفز سهم شركة "ريديت- Reddit"بأكثر من 10% في تداولات ما بعد الإغلاق، بعد أن ساعدت التحسينات التي تم إدخالها على نظام الإعلان الخاص بالمنصة في دفع المبيعات الفصلية إلى أعلى من المتوقع.

وسجلت المبيعات في الربع الأول 243 مليون دولار، بزيادة قدرها 48% على أساس سنوي، وتوقعت إيرادات تتراوح بين 240 مليون دولار و255 مليون دولار في الربع الثاني.

يُذكر أن الطرح العام الأولي لـ"ريديت - Reddit" في شهر مارس كان واحدا من أكبر الطروحات في البورصة الأميركية في 2024، حيث جمع حوالي 748 مليون دولار.