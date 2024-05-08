"مجموعة فقيه" تسعر طرحها عند الحد الأعلى 57.5 ريال للسهم

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حددت مجموعة فقيه الطبية السعر النهائي في الطرح العام الأولي عند الحد الأعلى البالغ 57.5 ريال للسهم.

كان النطاق السعري للاكتتاب بين 53 و57.5 ريال للسهم.

وأعلنت الشركة في نشرة الإصدار الخاصة عن طرح نحو 50 مليون سهم من أسهمها في السوق السعودية الرئيسية تمثل نحو 21.5% من رأس المال.

وسيكون الطرح من خلال إصدار 30 مليون سهم عادي جديد وبيع 19.8 مليون سهم عادي من الأسهم الحالية من قبل المساهمين البائعين. وتمثل أسهم البيع 8.5% والأسهم الجديدة 12.9 % من رأس المال.

وتبدأ فترة اكتتاب الأفراد اعتبارا من 21 مايو وتستمر لمدة يومين.

وتعتزم شركة مستشفى الدكتور سليمان فقيه استخدام متحصلات الطرح، إضافة لتدفقاتها المالية الأخرى والتي تشمل النقد والقروض لغرض تمويل استراتيجية نمو المجموعة والأغراض العامة للشركة، وذلك بعد خصم مصاريف الطرح البالغة 75 مليون ريال.