اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
سوق السعودية

"مجموعة فقيه" تسعر طرحها عند الحد الأعلى 57.5 ريال للسهم

تبدأ فترة اكتتاب الأفراد اعتبارا من 21 مايو

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

حددت مجموعة فقيه الطبية السعر النهائي في الطرح العام الأولي عند الحد الأعلى البالغ 57.5 ريال للسهم.
كان النطاق السعري للاكتتاب بين 53 و57.5 ريال للسهم.

وأعلنت الشركة في نشرة الإصدار الخاصة عن طرح نحو 50 مليون سهم من أسهمها في السوق السعودية الرئيسية تمثل نحو 21.5% من رأس المال.

وسيكون الطرح من خلال إصدار 30 مليون سهم عادي جديد وبيع 19.8 مليون سهم عادي من الأسهم الحالية من قبل المساهمين البائعين. وتمثل أسهم البيع 8.5% والأسهم الجديدة 12.9 % من رأس المال.

"الاتصالات السعودية" توزع 4% أرباحا نقدية عن الربع الأول من عام 2024 شركات سوق السعودية "الاتصالات السعودية" توزع 4% أرباحا نقدية عن الربع الأول من عام 2024

وتبدأ فترة اكتتاب الأفراد اعتبارا من 21 مايو وتستمر لمدة يومين.

وتعتزم شركة مستشفى الدكتور سليمان فقيه استخدام متحصلات الطرح، إضافة لتدفقاتها المالية الأخرى والتي تشمل النقد والقروض لغرض تمويل استراتيجية نمو المجموعة والأغراض العامة للشركة، وذلك بعد خصم مصاريف الطرح البالغة 75 مليون ريال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
هل تعلق إدارة بايدن إرسال أسلحة لإسرائيل؟ هل تعلق إدارة بايدن إرسال أسلحة لإسرائيل؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط