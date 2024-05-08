"مورغان ستانلي" يتوقع أن يبدأ "الفيدرالي" الأميركي خفض الفائدة في سبتمبر

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توقع بنك مورغان ستانلي في مذكرة له أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة اعتبارا من سبتمبر المقبل، ويأتي ذلك بعد توقعات سابقة للبنك كانت تشير إلى بدء خفض الفائدة في يوليو.
وأشار البنك في مذكرة إلى أن المكونات الرئيسية تشير إلى تراجع التضخم في المستقبل ولكن نظرًا لعدم إحراز تقدم في الأشهر الأخيرة سيستغرق الأمر وقتًا أطول قليلاً حتى يكتسب الفيدرالي الثقة لاتخاذ الخطوة الأولى.
وأبقي البنك على توقعاته بأن يقدم الفيدرالي على خفض الفائدة 3 مرات خلال العام بمقدار 25 نقطة أساس.
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