اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
سبائك ذهبية أسعار الذهب (آيستوك)
سبائك ذهبية
سعر الذهب

الذهب يرتفع 1% مع زيادة المراهنات على تقليص الفيدرالي لسعر الفائدة

طلبات إعانات البطالة الأميركية ارتفعت أكثر من المتوقع

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

ارتفعت أسعار الذهب 1% اليوم الخميس بعد أن جاء في بيانات من وزارة العمل أن عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفع أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، مما عزز الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيخفض أسعار الفائدة لاحقا هذا العام.

وبحلول الساعة 14:14 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.95% إلى 2330.51 دولار للأونصة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو/ حزيران 0.74% إلى 2339.40 دولار للأونصة، وفق "رويترز".

سبائك الذهب تباع مثل حلوى الشارع في دولة آسيوية! قصص اقتصادية الذهب سبائك الذهب تباع مثل حلوى الشارع في دولة آسيوية!

وانخفض مؤشر الدولار 0.17% إلى 105.363.

وجاء في تقرير لوزارة العمل اليوم الخميس أن المطالبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية زادت 22 ألفا إلى مستوى فصلي معدل بلغ 231 ألفا للأسبوع المنتهي في الرابع من مايو/ أيار، مقارنة مع 215 ألف مطالبة توقعها اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم في أحدث أسبوع.

وانخفض الدولار مقابل منافسيه بعد تقرير الوظائف، مما يجعل الذهب أقل كلفة لحاملي العملات الأخرى.

ووفقا لأداة "فيد ووتش" التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتداولون حاليا بنسبة 67% تقريبا خفض أسعار الفائدة الأميركية في سبتمبر/ أيلول.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات/ الفورية 2.9% إلى 28.136 دولار للأونصة وصعد البلاتين 1.1% إلى 982.25 دولار للأونصة فيما زاد البلاديوم 1.6% إلى 967.28 دولار للأونصة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
ضجة حول تعليق بايدن شحنة أسلحة لتل أبيب داخل إسرائيل وفي واشنطن ضجة حول تعليق بايدن شحنة أسلحة لتل أبيب داخل إسرائيل وفي واشنطن
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط