الذهب يرتفع 1% مع زيادة المراهنات على تقليص الفيدرالي لسعر الفائدة

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ارتفعت أسعار الذهب 1% اليوم الخميس بعد أن جاء في بيانات من وزارة العمل أن عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفع أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، مما عزز الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيخفض أسعار الفائدة لاحقا هذا العام.

وبحلول الساعة 14:14 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.95% إلى 2330.51 دولار للأونصة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو/ حزيران 0.74% إلى 2339.40 دولار للأونصة، وفق "رويترز".

وانخفض مؤشر الدولار 0.17% إلى 105.363.

وجاء في تقرير لوزارة العمل اليوم الخميس أن المطالبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية زادت 22 ألفا إلى مستوى فصلي معدل بلغ 231 ألفا للأسبوع المنتهي في الرابع من مايو/ أيار، مقارنة مع 215 ألف مطالبة توقعها اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم في أحدث أسبوع.

وانخفض الدولار مقابل منافسيه بعد تقرير الوظائف، مما يجعل الذهب أقل كلفة لحاملي العملات الأخرى.

ووفقا لأداة "فيد ووتش" التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتداولون حاليا بنسبة 67% تقريبا خفض أسعار الفائدة الأميركية في سبتمبر/ أيلول.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات/ الفورية 2.9% إلى 28.136 دولار للأونصة وصعد البلاتين 1.1% إلى 982.25 دولار للأونصة فيما زاد البلاديوم 1.6% إلى 967.28 دولار للأونصة.