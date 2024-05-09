تغطية اكتتاب "مياهنا" 170 مرة وسعر الطرح النهائي عند 11.5 ريال للسهم
انطلاق اكتتاب الأفراد الثلاثاء 21 مايو
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أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال بصفتها مديراً للاكتتاب، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال وشركة المجموعة المالية هيرميس السعودية بصفتهما المستشاران الماليان ومديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدي التغطية للطرح العام الأولي لشركة مياهنا "مياهنا" عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة في أسهم الشركة بنجاح وتحديد سعر الطرح النهائي بــ 11.5 ريال للسهم الواحد، وبنسبة بتغطية 170 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.
واكتتبت الجهات المشاركة في كامل الأسهم المطروحة، حيث خصص لها نحو 48.28 مليون عادي تمثل 100% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب كمرحلة أولى.
ومع اكتمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح، فإنه وكمرحلة ثانية سيتم تخصيص نحو 9.66 مليون سهم عادي تمثل نسبة 20% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.
وأتمت شركة السعودي الفرنسي كابيتال بصفتها مدير الاكتتاب مع الجهات المستلمة وهي البنك السعودي الفرنسي، وبنك الرياض كافة الاستعدادات اللازمة لتلقي طلبات اكتتاب المستثمرين من شريحة الأفراد الذي سيكون لمدة يومان، الموافق الثلاثاء 21 مايو 2024م الى يوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024م.
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