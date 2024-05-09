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سوق دبي

سهم "سبينس" يتصدر ارتفاعات سوق دبي في أولى تداولاته

قفز 8.5% عند سعر 1.67 درهم للسهم

دبي - العربية.نت
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شهدت سوق دبي المالية، اليوم الخميس، إدراج وبدء التداول على أسهم شركة سبينس بعد إتمام عملية الاكتتاب العام حيث بلغت القيمة السوقية عند الإدراج 5.51 مليار درهم.

وارتفع سهم "سبينس" بنسبة 8.5% متصدراً ارتفاعات سوق دبي بحلول الساعة 10:08 بتوقيت دبي عند سعر 1.67 درهم، وتصدر قيم وأحجام التداولات بنحو 90.33 مليون درهم عبر التداول على نحو 53.9 مليون سهم.

وشهد الاكتتاب العام طلبا كبيرا بقيمة 71 مليار دولار، وهو أعلى مستوى من الطلب وفائض الاكتتاب ضمن الاكتتابات العام الأولية غير الحكومية.

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وتم تحديد سعر الطرح النهائي لأسهم الشركة بـ 1.53 درهم للسهم عند الحد الأعلى من النطاق السعري المعلن عنه مسبقاً، وعليه فقد بلغت حصيلة عوائد الطرح نحو 1.38 مليار درهم تقريباً.

ويعد إدراج "سبينس" الثاني في سوق دبي المالية بعد أسهم باركن.

وتتولى"سبينس" تشغيل متاجر خدمات التجزئة لمنتجات البقالة الفاخرة تحت مظلة الأسماء التجارية سبينس وويتروز والفير في الإمارات وسلطنة عمان وفي السعودية بعد أن يتم افتتاح أول متجر للمجموعة المخطط هذا العام.

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