مجلس إدارة "الكابلات السعودية" يوصي بزيادة رأس المال بـ400 مليون ريال

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أوصى مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية بتاريخ اليوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2024م للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن المبلغ الإجمالي المراد الحصول عليه 400 مليون ريال، موضحة أن أسباب الزيادة تتمثل في إعادة هيكلة رأس المال وضخ أموال جديدة لتوفير رأس مال عامل حتى تتمكن الشركة من زيادة الطاقة التشغيلية ودعم نشاطها المستقبلي، كجزء من خطة التنظيم المالي المقترحة.

وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي ستقرر زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسماؤهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

وتخضع زيادة رأس المال لموافقة هيئة السوق المالية والجهات النظامية ذات العلاقة بجانب موافقة الجمعية العامة غير العادية.

وذكرت أنه سيتم الإعلان لاحقاً عند تعيين مستشار مالي للطرح ومتعهد للتغطية وكذلك عند تقديم ملف طلب زيادة رأس المال لهيئة السوق المالية وعند وجود أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص.