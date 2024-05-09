معظم بورصات الخليج تغلق منخفضة وسط احتدام صراع الشرق الأوسط

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تراجعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج اليوم الخميس، بقيادة البورصة السعودية، وذلك وسط تصاعد التوتر الجيوسياسي في المنطقة، بينما من المزمع أن تستمر في القاهرة مفاوضات بشأن خطة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال سكان إن القوات الإسرائيلية حشدت دبابات وفتحت النار بالقرب من مناطق مكتظة بالسكان في رفح، وذلك بعد تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بتعليق أسلحة لإسرائيل إذا نفذت قواتها اجتياحا واسعا للمدينة الواقعة جنوب القطاع.

وأغلق المؤشر السعودي منخفضاً 1.4% مع تسجيل أغلب قطاعاته خسائر بقيادة قطاعات المرافق والمنتجات الاستهلاكية الأساسية والمواد، وفقا لـ"رويترز".

وهوى سهم أكوا باور 7.4% وانخفض سهم شركة معادن 2.7%. لكن سهم رتال للتطوير العمراني قفز 5.3%، وهو أكبر ارتفاع خلال المعاملات اليومية منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول 2022، ويأتي الارتفاع بعد أن سجلت شركة التطوير العمراني قفزة بـ 50% في صافي أرباح الربع الأول.

وتراجع مؤشر أبوظبي 0.6%، بعد تسجيل مكاسب في جلستين متتاليتين، مع هبوط سهم بنك أبوظبي الأول 1% وخسارة سهم الشركة العالمية القابضة 0.7%.

ومن بين الخاسرين الآخرين، انخفض سهم أدنوك للتوزيع 2% بعد تسجيل الشركة تراجعا 18.8% في صافي أرباح الربع الأول. لكن أرباحها الفصلية ارتفعت 2.3% على أساس سنوي.

وهبط مؤشر دبي 0.3% متأثراً بخسائر في قطاعات الصناعة والمرافق والعقارات والخدمات المالية.

ونزل سهم شركة إعمار العقارية 1.1% وانخفض أيضاً سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك دبي، 1.5%.

لكن أسهم سبينس 1961 هولدينج أغلقت عند 1.60 درهم للسهم، لترتفع 4.6% عن سعر الطرح العام الأولي الذي بلغ 1.53 درهم للسهم لدى إدراجها في البورصة.

وارتفع المؤشر القطري 0.1% مدعوما بارتفاع سهم شركة الملاحة القطرية (ملاحة) 3% وزيادة سهم شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) 4.5%.

ووقعت ناقلات اتفاقا طويل الأجل أمس الأربعاء لاستئجار وتشغيل تسع سفن (كيو.سي-ماكس) لنقل الغاز الطبيعي المسال. وناقلات هي أكبر شركة على مستوى العالم لتشغيل أسطول نقل الغاز الطبيعي المسال ومملوكة لشركة قطر للطاقة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.1% مدفوعا بمكاسب في قطاعات المواد والمنتجات الاستهلاكية الأساسية والرعاية الصحية والخدمات المالية. وصعد سهم شركة أبو قير للأسمدة 3.1%، بينما تقدم سهم الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) 1.9%.