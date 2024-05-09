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سوق السعودية

"تداول السعودية" تناقش التعاون في قطاع التكنولوجيا مع بورصة هونغ كونغ

الحصان: توفير منتجات استثمارية متعددة يساهم في رفع جاذبية السوق

دبي - العربية.نت
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أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية خالد الحصان، أن "مجموعة تداول" ستناقش مع بورصة هونغ كونغ أوجه التعاون في قطاع التكنولوجيا.

وأشار الحصان خلال فعاليات النسخة العالمية الأولى من ملتقى الأسواق المالية في هونغ كونغ، إلى أن توفير منتجات استثمارية متعددة يساهم في رفع جاذبية السوق.

من جانبه، قال نائب السكرتير المالي لحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، مايكل وونغ، في بيان، اليوم الخميس، إن هونغ كونغ والسعودية تستكشفان إمكانية إنشاء صندوق للمؤشرات المتداولة يتتبع مؤشرات المنطقة.

هونغ كونغ والسعودية تبحثان إنشاء صندوق لتتبع مؤشرات الأسهم أسواق المال سوق السعودية هونغ كونغ والسعودية تبحثان إنشاء صندوق لتتبع مؤشرات الأسهم

وأضاف وونغ أن حكومة هونغ كونغ تعمل حاليا مع عدة مؤسسات مالية لتطوير صندوق المؤشرات المتداولة.

وفي العام الماضي، تم إدراج صندوق جديد للمؤشرات المتداولة يتتبع الأسهم السعودية في هونغ كونغ، ليصبح المنتج الأول من نوعه في آسيا.

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