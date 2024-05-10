المؤشر داو جونز يرتفع لسابع جلسة على التوالي

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أغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعا يوم الخميس موسعا سلسلة مكاسبه إلى سبع جلسات متتالية، وذلك مع تقدم المؤشرات الثلاث الرئيسية في بورصة وول ستريت بعد أن جددت بيانات طلبات إعانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة آمال خفض أسعار الفائدة.

وسياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) هي المحفز الرئيسي لمعنويات المستثمرين في 2024. وأدت الآمال في أن يخفض البنك تكاليف الاقتراض إلى دفع المؤشر داو جونز إلى تحقيق أكبر سلسلة مكاسب منذ ديسمبر/كانون الأول.

ووفق بيانات أولية، صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 26.90 نقطة أو 0.52% ليغلق عند 5214.57 نقطة، وفقا لـ "رويترز".

وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 44.96 نقطة أو 0.28% ليصل إلى 16347.72 نقطة.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 339.68 نقطة أو 0.87% إلى 39396.07 نقطة.