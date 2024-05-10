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وول ستريت ترتفع مع ترقب تعليقات "المركزي" الأميركي

ستاندرد اند بورز 500 صعد 0.22%

دبي - العربية.نت
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فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الجمعة في ظل ترقب المستثمرين لتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لاستيضاح مسار السياسة النقدية بشكل أكبر، وذلك بعد أن دعمت بيانات اقتصادية هذا الأسبوع الرهانات على خفض أسعار الفائدة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 78.8 نقطة، أو 0.20%، إلى 39466.52 نقطة.

وصعد ستاندرد اند بورز 500 بواقع 11.4 نقطة، أو 0.22%، إلى 5225.49 نقطة، وفقا لـ "رويترز".

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وزاد المؤشر ناسداك المجمع 42.8 نقطة، أو 0.26%، إلى 16389.024 نقطة.

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