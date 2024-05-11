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سبائك ذهبية (iStock)
سبائك ذهبية
سعر الذهب

الذهب يسجل مكاسب أسبوعية 3% مع تعزيز رهان خفض الفائدة

بيانات الوظائف الأميركية الضعيفة عززت توقعات خفض الفائدة

دبي - العربية.نت
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قفزت أسعار الذهب، أمس الجمعة، لتسجل مكاسب أسبوعية نحو 3% مدعومة بزخم بفضل بيانات الوظائف الأميركية الضعيفة هذا الأسبوع، وهي بيانات عززت التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو/ حزيران 1.5% أو 34.7 دولار إلى 2375 دولار، فيما سجلت مكاسب أسبوعية بواقع 2.9%.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.60% إلى 2360 دولار للأونصة، وفق "رويترز".

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وتقدم الذهب بأكثر من 1% يوم الخميس، بعد أن أظهرت بيانات أن عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة زاد أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، وقد تؤثر بيانات كلا المؤشرين على أسعار الذهب والفضة.

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