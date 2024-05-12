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شعار شركة رسن السعودية لتقنية المعلومات
شعار شركة رسن السعودية لتقنية المعلومات
سوق السعودية

عاجل: تحديد النطاق السعري لاكتتاب "رسن" بين 35 و37 ريالاً للسهم

تبدأ فترة اكتتاب الأفراد في 29 مايو الجاري

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة رسن لتقنية المعلومات السعودية عن تحديد النطاق السعري لأسهم اكتتابها الأولي بين 35 و37 ريالاً للسهم، وبدء بناء سجل الأوامر للمؤسسات، الذي سيستمر من اليوم حتى الخميس 16 مايو الجاري.

وسيتم تحديد السعر النهائي للطرح بعد انتهاء عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات.

ومن المنتظر أن تبدأ فترة اكتتاب الأفراد في 29 مايو الجاري.

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وتقوم شركة السعودي الفرنسي كابيتال بدور مدير الاكتتاب للطرح العام الأولي المحتمل لشركة رسن لتقنية المعلومات، والتي ستقوم بطرح 22.74 مليون سهم عادي في سوق تداول السعودية تمثل 30% من أسهم الشركة.

ومن المتوقع أن يشمل الطرح 17.44 مليون سهم من أسهم الشركة بعد الطرح وإصدار 5.3 مليون سهم جديد بما يشكل 7% من رأسمال الشركة بعد الطرح.

وأضافت أن من المتوقع أن يمثل الطرح 30% من رأسمال الشركة بعد زيادة رأس المال.

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