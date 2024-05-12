مجلس إدارة "التعاونية" يوافق على شراء 147.4 ألف سهم من أسهم الشركة بحد أقصى

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وافق مجلس إدارة الشركة التعاونية للتأمين "التعاونية" بتاريخ اليوم 12مايو الجاري على شراء عدد من أسهم الشركة وبحد أقصى (147435) سهماً وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين.

وقالت الشركة في بيان لـ" تداول السعودية" إن عدد الأسهم المقرر شراؤها عادية وسيتم تمويل العملية من النقد المتوفر بالشركة وسيتم التصويت على القرار من قبل الجمعية العامة غير العادية، والتي سوف يعلن عنها لاحقا وذلك حسب متطلبات الفقرة الرابعة من المادة السابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة، وبعد أن تستوفي شركة التعاونية شروط الملاءة المالية الواردة في الفقرة الثالثة من المادة السابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

أوضحت أنه لن يكون للأسهم التي سيتم شراؤها حق التصويت في الجمعيات العامة لمساهمي الشركة.