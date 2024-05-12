مجلس إدارة "التنمية الغذائية" يوصي بتوزيع 19% أرباحاً نقدية عن عام 2023

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أوصى مجلس إدارة شركة التنمية الغذائية بتاريخ 9 مايو الجاري بتوزيع 19% أرباحا نقدية على المساهمين عن العام المالي 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن إجمالي المبلغ الموصى بتوزيعه 38 مليون ريال، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح 20 مليون سهم، وحصة السهم من التوزيع 1.9ريال لكل سهم.

وستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة للشركة (تاريخ الاستحقاق)، والذي سوف يتم الاعلان عنه لاحقا، كما سيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقا.