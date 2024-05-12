بورصة الكويت ترتفع بأكثر من 2% في أول رد فعل بعد حل مجلس الأمة

1 دقيقة للقراءة

ارتفعت بورصة الكويت بأكثر من 2%، عند افتتاح جلسة اليوم الأحد، في أول ردّ فعل بعد قرار أمير الكويت حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور.

قفز مؤشر السوق الأول بنسبة 2.23% إلى مستوى 7888.5 نقطة، قبل أن يقلص مكاسبه إلى نحو 1.68% عند مستوى 7848.84 نقطة بحلول الساعة 9:16 نقطة بتوقيت الكويت. وبلغت قيمة التداولات نحو 37.35 مليون دينار كويتي، عبر التداول على نحو 114 مليون سهم.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 0.36% عند مستوى 5822.8 نقطة، وزاد مؤشر السوق العام بنسبة 1.51% عند مستوى 7188.87 نقطة.

كان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، قد أعلن مساء الجمعة، حلّ مجلس الأمة، ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات، يتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية. وأكد الأمير أن هذا القرار جاء بعد أن وصل التمادي إلى حدود لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها، لافتاً إلى أنه كانت هناك مصاعب وعراقيل لا يمكن تحملها.

وكشف عن أن الفترة الأخيرة شهدت سلوكا وتصرفات على خلاف الحقائق الدستورية، حيث أراد البعض التدخل باختيار ولي العهد وهو حق خاص بالأمير.

وأوضح أمير الكويت أن هناك من حاول تعطيل مصالح البلاد فوصل التمادي ببعض النواب إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير.