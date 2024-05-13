أسهم اليابان تتراجع قبيل إعلان نتائج الشركات

1 دقيقة للقراءة

أغلق المؤشر نيكي الياباني على تراجع، اليوم الاثنين، مع تزايد حذر المتعاملين قبيل إعلان نتائج الشركات، في حين نال ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية من المعنويات.

وانخفض المؤشر نيكاي 0.13% ليغلق عند 38179.46 نقطة، بعد أن تراجع دون مستوى 38 ألف نقطة للمرة الأولى منذ الثاني من مايو/أيار في وقت سابق من الجلسة.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.15% إلى 2724.08 نقطة.

وانخفض سهم ميتسوي فودوسان 5.39% بعد أن جاءت توقعات صافي الأرباح السنوية أقل من توقعات السوق. وانخفض سهم شركة ميتسوبيشي إستيت 4.11%.

وخسر قطاع العقارات 3.26% ليصبح الأسوأ أداء بين 33 مؤشراً فرعيا في بورصة طوكيو.

وانخفض سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات صناعة الرقائق 1.03% ليصبح أكبر الخاسرين في المؤشر نيكاي.

وعلى صعيد الرابحين، قفز سهم أوليمبس 9.65% بعد أن أعلنت شركة تصنيع المعدات الطبية أن أرباحها التشغيلية السنوية ستتضاعف أربعة أمثال وأعلنت عن إعادة شراء أسهم.

وكسب سهم هوندا موتور 1.12% بعد أن قالت شركة صناعة السيارات إنها ستعيد شراء ما يصل إلى 3.7% من أسهمها بقيمة 300 مليار ين (1.93 مليار دولار).

ومن الأسهم المدرجة على المؤشر نيكاي البالغ عددها 225 سهما، ارتفع 87 وانخفض 136، في حين استقر سهمان.