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الأسهم اليابانية نيكاي بورصة طوكيو
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أسهم اليابان تتراجع قبيل إعلان نتائج الشركات

هبوط "توبكس" 0.15% إلى 2724.08 نقطة

طوكيو - رويترز
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أغلق المؤشر نيكي الياباني على تراجع، اليوم الاثنين، مع تزايد حذر المتعاملين قبيل إعلان نتائج الشركات، في حين نال ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية من المعنويات.

وانخفض المؤشر نيكاي 0.13% ليغلق عند 38179.46 نقطة، بعد أن تراجع دون مستوى 38 ألف نقطة للمرة الأولى منذ الثاني من مايو/أيار في وقت سابق من الجلسة.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.15% إلى 2724.08 نقطة.

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وانخفض سهم ميتسوي فودوسان 5.39% بعد أن جاءت توقعات صافي الأرباح السنوية أقل من توقعات السوق. وانخفض سهم شركة ميتسوبيشي إستيت 4.11%.

وخسر قطاع العقارات 3.26% ليصبح الأسوأ أداء بين 33 مؤشراً فرعيا في بورصة طوكيو.

وانخفض سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات صناعة الرقائق 1.03% ليصبح أكبر الخاسرين في المؤشر نيكاي.

وعلى صعيد الرابحين، قفز سهم أوليمبس 9.65% بعد أن أعلنت شركة تصنيع المعدات الطبية أن أرباحها التشغيلية السنوية ستتضاعف أربعة أمثال وأعلنت عن إعادة شراء أسهم.

وكسب سهم هوندا موتور 1.12% بعد أن قالت شركة صناعة السيارات إنها ستعيد شراء ما يصل إلى 3.7% من أسهمها بقيمة 300 مليار ين (1.93 مليار دولار).

ومن الأسهم المدرجة على المؤشر نيكاي البالغ عددها 225 سهما، ارتفع 87 وانخفض 136، في حين استقر سهمان.

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