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الأسهم الأوروبية (أرشيفية - فرانس برس)
الأسهم الأوروبية (أرشيفية - فرانس برس)
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية ترتفع بدفعة من مكاسب قوية في قطاعي السفر والترفيه

مؤشر ستوكس 600 الأوروبي ارتفع 0.1%

دبي - العربية.نت
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ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي، اليوم الاثنين، مدفوعا بمكاسب قوية في قطاعي السفر والترفيه وفي ظل ترقب صدور بيانات مهمة عن التضخم في الولايات المتحدة هذا الأسبوع وسلسلة من البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو.

وبحلول الساعة 07:15 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1%. ووصل المؤشر إلى مستوى غير مسبوق يوم الجمعة، وسجل أكبر مكسب أسبوعي منذ أواخر يناير/كانون الثاني بنسبة 3% بفضل صدور مجموعة من نتائج الأعمال القوية.

وتترقب الأسواق صدور بيانات تضخم أميركية تشمل مؤشري أسعار المنتجين وأسعار المستهلكين يومي الثلاثاء والأربعاء وصدور بيانات تضخم نهائية في منطقة اليورو وبيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في وقت لاحق من الأسبوع لاستشفاف توقعات بشأن مسار السياسة النقدية في العالم، وفقا لـ "رويترز".

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وسجل قطاعا السفر والترفيه أعلى المكاسب بين القطاعات بينما سجل المؤشر الفرعي للبناء والمواد الخام أسوأ أداء.

وقفزت أسهم مجموعة ميرسك للشحن 8.1% إلى قمة المؤشر ستوكس 600 مع استئناف التداول بعد يومين.

وارتفعت مجموعة التشخيص الطبي الإيطالية دياسورين 2.3% لتسجل بذلك صعودا للجلسة الثانية عقب إعلان أرباح الربع الأول يوم الجمعة.

وارتفع سهم سيكونومي الألمانية للإلكترونيات الاستهلاكية 4% بعد إعلان أرباح العام بأكمله التي فاقت التوقعات.

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