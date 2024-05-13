الدولار مستقر وسط ترقب لبيانات التضخم الأميركية

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تماسك الدولار مقابل مجموعة من العملات الرئيسية، اليوم الاثنين، وسط ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأميركية لتقييم احتمالات خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وتظهر أداة "فيد ووتش" التابعة لـ"سي إم إي" أن الأسواق تتوقع بنسبة 61.2% خفض أسعار الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في سبتمبر/أيلول، مع توقعات بخفض نحو 50 نقطة أساس في المجمل.

وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة غدا الثلاثاء، يليها مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، عند 105.31 بعد تسجيل مكسب الأسبوع الماضي بعد أسبوعين متتاليين من التراجع.

ومقابل الين، ثبت الدولار عند 155.80 بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ الثاني من مايو/أيار عند 155.965 ين للدولار.

وارتفع الدولار مقابل الين بعد خسارة بواقع 3% بداية الشهر في أكبر انخفاض أسبوعي بالنسبة المئوية منذ أوائل ديسمبر/كانون الأول 2022، بعد تدخلين يشتبه في أن السلطات اليابانية قامت بهما.

ولم يطرأ تغير يذكر على اليورو عند 1.07695 دولار، في وقت تستعد فيه منطقة اليورو لصدور بيانات التضخم يوم الجمعة.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.2522 دولار.

وانخفض اليوان الصيني 0.1% خارج البر الرئيسي إلى 7.2414 دولار.

وعلى صعيد العملات المشفرة، ارتفعت عملة بتكوين في أحدث تعاملات 0.68% إلى 60889.51 دولار.