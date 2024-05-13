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سبائك ذهبية - (آيستوك)
سبائك ذهبية - (آيستوك)
سعر الذهب

الذهب يتراجع مع ترقب المستثمرين لبيانات مهمة للتضخم في أميركا

تراجع الفضة في المعاملات الفورية

دبي - العربية.نت
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هبطت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مع ترقب المستثمرين لصدور بيانات مهمة للتضخم في الولايات المتحدة قد تعطي مؤشراً للتوقيت المحتمل لأول خفض من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 04:48 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2354.77 دولار للأونصة. وشهدت الجلسة السابقة تسجيل الذهب أعلى مستوى في أسبوعين.

كما نزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6% إلى 2361 دولارا، بحسب "رويترز".

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ومن المقرر أن تصدر بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة غدا الثلاثاء تليها بيانات مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء.

وبعد بيانات جاءت أضعف من المتوقع للوظائف الأميركية لشهر أبريل/نسيان وكذلك تقرير وظائف الأسبوع الماضي زادت التوقعات بتبني المركزي الأميركي لتخفيضات للفائدة هذا العام.

وتوقع متعاملون أن يبدأ المركزي الأميركي في دورة تيسير نقدي في سبتمبر/أيلول. وتقلل أسعار الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 28.03 دولار للأوقية. وهبط البلاتين 0.1% إلى 992.89 دولار واستقر البلاديوم عند 978.03 دولار.

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