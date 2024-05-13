سهم "تاتا" الهندية يهبط مع إصدار الشركة توقعات مخيبة للمبيعات

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تراجعت أسهم مصنعة السيارات الهندية "تاتا" والشركة الأم لعلامة "جاغوار لاند روفر" بأكثر من 9% على البورصة الهندية اليوم.
وهذا أكبر انخفاض يومي في أكثر من عامين في ظل توقعات حذرة حول مبيعاتها المستقبلية.
وكان حجم الطلبيات لـ"جاغوار" تراجع إلى 133 ألف وحدة في نهاية مارس، من 148 ألف وحدة في نهاية ديسمبر بحسب النتائج التي أعلنتها الشركة.
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