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سوق السعودية

"أسواق العثيم" توزع 15% أرباحاً نقدية عن الربع الأول من العام الجاري

بواقع 0.15 ريال للسهم ويبدأ التوزيع في 12 يونيو المقبل

دبي - العربية.نت
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وافق مجلس إدارة شركة أسواق عبد الله العثيم "أسواق العثيم" بتاريخ 12 مايو الجاري على توزيع 15% أرباحا نقدية مرحلية على المساهمين عن الربع الأول من العام 2024م وفقاً لسياسة الشركة المعتمدة لتوزيع الأرباح.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن إجمالي المبلغ الموزع 135مليون ريال، وعدد الأسهم المستحقة 900 مليون سهم، وحصة السهم من التوزيع 0.15 ريال.

وتكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم المسجلين في سجلات المساهمين بنهاية يوم الاثنين 27 مايو الجاري، وتاريخ التوزيع في 12 يونيو المقبل.

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ولفتت الشركة إلى أن التوزيعات النقدية للمستثمرين غير المقيمين تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% وذلك طبقًا لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل، والمادة (63) من لائحته التنفيذية، وعلى المستثمرين غير المقيمين الذين لديهم إعفاءات ضريبية على توزيعات الأرباح صادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التواصل مع قسم علاقات المستثمرين بالشركة من خلال البريد الالكتروني، خلال ثلاثة أيام من تاريخ الاستحقاق لتقديم المستندات المؤيدة للإعفاء الضريبي.

كما سيتم تحويل الأرباح الى الحسابات الاستثمارية من خلال أعضاء الحفظ.

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