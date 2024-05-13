"شي إن" الصينية تستعد للإدراج في بورصة لندن هذا العام

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تستعد شركة تسويق الأزياء الصينية "شي إن" للإدراج في بورصة لندن هذا العام، بعد أن واجهت عقبات تنظيمية ومقاومة من المشرعين الأميركيين بشأن طرح أسهمها في بورصة نيويورك، وذلك بحسب مصادر مطلعة على الأمر.

وبحسب المصادر، بلغت قيمة "Shein" نحو 66 مليار دولار العام الماضي.

وقال مصدر إن شركة بيع الأزياء تخطط لإطلاع هيئة الأوراق المالية الصينية على تغيير مكان الطرح العام الأولي وتقديم الملف إلى بورصة لندن (LSE) في أقرب وقت من هذا الشهر، وفق ما نقلته "رويترز".

وذكر مصدر أن الشركة بدأت في التعامل مع فرق مستشاريها الماليين والقانونيين في لندن لاستكشاف الإدراج في بورصة لندن للأوراق المالية في وقت مبكر من هذا العام.

وقال مصدر آخر على دراية مباشرة بالأمر إن شركة الأزياء التي تأسست في الصين اتصلت أيضًا بمديري الصناديق في لندن لعقد اجتماعات تمهيدية قبل الطرح المخطط له.

تأسست شركة "SHEIN" على يد رجل الأعمال الصيني كريس شو في عام 2012، ونمت منذ ذلك الحين لتصبح رائدة في عالم الأزياء، حيث تخدم العملاء في أكثر من 150 دولة، وتوظف أكثر من 11 ألف شخص، وفقًا لموقعها على الإنترنت.

تنتج الشركة الصينية آلاف التصميمات الجديدة يوميًا، ولديها نموذج بيع مباشر يستهدف الملايين من متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي ويستخدم بشكل مكثف المؤثرين والخصومات.

تقول شركة "SHEIN"، المعروفة بقمصانها التي يبلغ سعرها 10 دولارات، إن لديها أكثر من 250 مليون متابع على وسائل التواصل الاجتماعي، ولديها محفظة تضم 10 علامات تجارية بما في ذلك "Romwe" و"MOTF" و"Cuccoo".