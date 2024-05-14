اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
بورصة فرانكفورت (رويترز) ألمانيا الأسهم الأوروبية
بورصة فرانكفورت (رويترز)
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية مستقرة قبل بيانات التضخم الأميركية

سهم شركة دليفري هيرو قفز بفضل بيع شركة فودباندا‭ ‬التابعة لها في تايوان إلى أوبر

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

لم يطرأ تغيير يذكر على الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إذ يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية المهمة وتعليقات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، بينما قفز سهم شركة دليفري هيرو بفضل بيع شركة فودباندا‭ ‬التابعة لها في تايوان إلى أوبر.

وظل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مستقرا حتى الساعة 07:17 بتوقيت غرينتش.

خبير للعربية: أسعار الأسهم والأصول حالياً مبالغ فيها

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأميركية وإدلاء باول بتعليقات اليوم الثلاثاء قبل أن تصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين غدا الأربعاء، وذلك في وقت يحاول فيه المستثمرون تقييم توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض أسعار الفائدة.

أميركا ترفع الرسوم الجمركية على منتجات صينية بقيمة 18 مليار دولار اقتصاد الحرب التجارية أميركا ترفع الرسوم الجمركية على منتجات صينية بقيمة 18 مليار دولار

وقفز سهم دليفري هيرو 20% بعد أن أعلنت شركة أوبر عن صفقة بقيمة 1.25 مليار دولار للاستحواذ على فودباندا في تايوان وشراء أسهم جديدة في الشركة الألمانية.

وزاد سهم مجموعة ألكون السويسرية للعناية بالعيون 9% بعد أرباح الربع الأول، كما صعد سهم سونوفا هولدينغ لصناعة أدوات السمع 6% بعد التوقعات بتسارع النمو في 2024.

وانخفض سهم رينميتال 5.5% بعدما خالفت شركة تصنيع الأسلحة الألمانية التوقعات بشأن مبيعات وأرباح الربع الأول.

وهبط سهم شركة برنتاج الألمانية لتوزيع الكيماويات 7.8% بعدما خفضت توقعاتها لأرباح العام بأكمله بعد اخفاقها في تحقيق تقديرات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في الربع الأول.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
مسؤول أميركي: النصر الكامل لإسرائيل في غزة غير مرجح مسؤول أميركي: النصر الكامل لإسرائيل في غزة غير مرجح
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط