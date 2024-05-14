الأسهم الأوروبية مستقرة قبل بيانات التضخم الأميركية

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لم يطرأ تغيير يذكر على الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إذ يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية المهمة وتعليقات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، بينما قفز سهم شركة دليفري هيرو بفضل بيع شركة فودباندا‭ ‬التابعة لها في تايوان إلى أوبر.

وظل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مستقرا حتى الساعة 07:17 بتوقيت غرينتش.

خبير للعربية: أسعار الأسهم والأصول حالياً مبالغ فيها

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأميركية وإدلاء باول بتعليقات اليوم الثلاثاء قبل أن تصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين غدا الأربعاء، وذلك في وقت يحاول فيه المستثمرون تقييم توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض أسعار الفائدة.

وقفز سهم دليفري هيرو 20% بعد أن أعلنت شركة أوبر عن صفقة بقيمة 1.25 مليار دولار للاستحواذ على فودباندا في تايوان وشراء أسهم جديدة في الشركة الألمانية.

وزاد سهم مجموعة ألكون السويسرية للعناية بالعيون 9% بعد أرباح الربع الأول، كما صعد سهم سونوفا هولدينغ لصناعة أدوات السمع 6% بعد التوقعات بتسارع النمو في 2024.

وانخفض سهم رينميتال 5.5% بعدما خالفت شركة تصنيع الأسلحة الألمانية التوقعات بشأن مبيعات وأرباح الربع الأول.

وهبط سهم شركة برنتاج الألمانية لتوزيع الكيماويات 7.8% بعدما خفضت توقعاتها لأرباح العام بأكمله بعد اخفاقها في تحقيق تقديرات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في الربع الأول.