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سبائك ذهبية (iStock)
سبائك ذهبية (iStock)
سعر الذهب

الذهب يرتفع قبل بيانات التضخم الأميركية

صعود الفضة في المعاملات الفورية

دبي - العربية.نت
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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع تحول الاهتمام إلى بيانات التضخم الأميركية المهمة المقرر صدورها هذا الأسبوع والتي قد توفر إشارات عن وتيرة ومقدار خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) هذا العام.

وبحلول الساعة 05:57 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2344.39 دولار للأونصة بعدما انخفض 1% أمس الاثنين.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2350 دولارا للأونصة، "رويترز".

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ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأميركي في الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، يليه مؤشر أسعار المستهلكين غدا الأربعاء. ومن المتوقع أن تظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاع التضخم الأساسي 0.3% على أساس شهري في أبريل/نيسان بانخفاض من 0.4% في الشهر السابق، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز، مما يؤدي إلى انخفاض المعدل السنوي إلى 3.6%.

ومن المعروف أن الذهب وسيلة للتحوط من التضخم لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 28.41 دولار للأونصة. وزاد البلاتين 0.6% إلى 1002.90 دولار بعدما وصل إلى أعلى مستوى له في عام تقريبا. وصعد البلاديوم 0.8% إلى 968.43 دولار.

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