بورصات الخليج تتراجع وسط نتائج مالية ضعيفة وترقب لبيانات التضخم الأميركية

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تراجعت أسواق الأسهم في منطقة الخليج، اليوم الثلاثاء، بقيادة مؤشر سوق الأسهم السعودية بفعل نتائج ضعيفة للشركات، بينما يترقب المتعاملون صدور بيانات التضخم الأميركية لتحديد مسار سياسة الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) خلال الفترة المتبقية من العام الجاري.

وانخفض مؤشر السوق السعودية 1.1% إلى 12121 نقطة، وهو أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر مع خسائر في جميع الأسهم المدرجة بقيادة مؤشرات الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والعقارات.

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وانخفض سهم البنك الأهلي السعودي 1.4%، وسهم رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) 4.2%. وأعلنت بترورابغ اتساع خسائرها الفصلية إلى 1.37 مليار ريال من 964 مليون ريال في العام السابق.

ومن بين الخاسرين سهم إعمار المدينة الاقتصادية الذي انخفض 5.2% بعد اتساع خسائر الشركة في الربع الأول.

وانخفض مؤشر سوق دبي 0.9% مع تراجع في معظم القطاعات. وخسر سهم إعمار العقارية 2.2% وسهم العربية للطيران 5.2%.

وأعلنت شركة العربية للطيران منخفض التكلفة أمس الاثنين تراجع أرباحها الفصلية بنسبة 22%.

وفقد المؤشر القطري 0.2% من قيمته بعد مكاسب لأربع جلسات متتالية، بعدما تأثر بهبوط سهم مصرف قطر الإسلامي 1.3% وسهم صناعات قطر 1.2%.

وخسر المؤشر الرئيسي في أبوظبي 0.4% مع تراجع سهم مجموعة ألفا ظبي 1.2% وسهم بنك أبوظبي الأول 1.3%.

وتراجع سهم فرتيغلوب 1.5% بعد أن أعلنت أكبر شركة لتصنيع الأسمدة النيتروجينية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انخفاض صافي أرباح الربع الأول بنحو 14%.

ويترقب المستثمرون بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر صدورها غدا الأربعاء بحثا عن مؤشرات حول موعد خفض أسعار الفائدة الأميركية.

وعادة ما تسترشد دول مجلس التعاون الخليجي في سياستها النقدية بتحركات مجلس الاحتياطي الاتحادي نظرا لأن معظم عملات هذه الدول مربوطة بالدولار.

وخارج منطقة الخليج، انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.2% مع تراجع معظم القطاعات. وانخفض سهم الشركة الشرقية للدخان 2.2% وسهم إي.فاينانس 2.3%.

وصعد سهم شركة فوري 4% بعد أن أعلنت شركة المدفوعات الرقمية نمو أرباحها الفصلية بواقع 134.8%.