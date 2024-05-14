بيوت الاستثمارية القابضة تعتزم طرح حصة 30% في البورصة الكويتية
سعر الطرح النهائي سيتحدد خلال فترة بناء سجل الأوامر المقررة من 19 إلى 23 مايو
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قالت مجموعة بيوت الاستثمارية القابضة، التي تقدم الخدمات العقارية وخدمات الموارد البشرية، اليوم الثلاثاء، إنها تعتزم طرح 30% من أسهمها في البورصة الكويتية.
وسيتحدد سعر الطرح النهائي خلال فترة بناء سجل الأوامر المقررة من 19 إلى 23 مايو/أيار، ومن المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم في البورصة الكويتية الشهر المقبل.
وقالت المجموعة في بيان إن الإدراج خطوة باتجاه تنويع قاعدة المساهمين، وتعزيز حوكمة الشركات، وتوسيع شبكة الشركة ورؤيتها بين المساهمين الرئيسيين.
وتأسست مجموعة بيوت الاستثمارية القابضة في عام 1991، وتقدم حلولا للموارد البشرية وتدير مشروعات عقارية تشمل صفقات البناء والتشغيل والنقل وصفقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ومن بين عملائها شركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية الكويتية.
وتم تعيين شركة الاستثمارات الوطنية والمجموعة المالية هيرميس الإمارات كمنسقين مشتركين للطرح.
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