تدوينة لمستثمر شهير بعد اختفاء 3 سنوات.. تقفز بأسهم "جيم ستوب" و"إيه إم سي" 70%

1 دقيقة للقراءة

شهدت تداولات وول ستريت يوم الاثنين، إغلاق أسهم شركتي جيم ستوب، و"AMC" على ارتفاع بأكثر من 70% يوم أمس وذلك بعد أن قام المستثمر الشهير كيث جيل، بنشر تدوينة له بعد اختفاء لمدة ثلاثة أعوام.

يذكر أن كيث والمعروف أيضا بـ Roaring Kitty كان سببا في قفزات كبيرة في أسعار أسهم مثل "Game stop" و"AMC" في العام 2021 حيث قام بتحد على منصة "ريديت" لمواجهة عمليات بيع على المكشوف قامت بها صناديق وشركات استثمارية على هذه الأسهم ونتج عنها خسائر بمليارات الدولارات لهذه الشركات.

وأوقفت بورصة نيويورك التداول على أسهم شركة "جيم ستوب" أمس لخمس مرات بسبب الارتفاعات الكبيرة التي تجاوزت الـ 100%.

أغلقت الأسهم الأميركية شبه مستقرة يوم الاثنين مع ترقب المستثمرين بيانات اقتصادية.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 79.17 نقطة أو ما يعادل 0.20% مسجلا 39433.67 نقطة. أما المؤشر ستاندرد آند بورز 500 فقد نزل 0.94 نقطة أو 0.02% إلى 5221.74 نقطة، بينما زاد المؤشر ناسداك المجمع 49.55 نقطة أو 0.30% إلى 16390.42 نقطة.