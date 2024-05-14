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مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه
مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه
اكتتابات

تغطية طرح "مجموعة فقيه" 119 مرة والسعر النهائي 57.5 ريال للسهم

بدء مرحلة اكتتاب الأفراد يوم الثلاثاء 21 مايو الجاري

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة "إتش إس بي سي العربية السعودية" بصفتها المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية ومدير الاكتتاب في الطرح العام الأولي نيابة عن شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه "عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم الشركة بنجاح وتحديد السعر النهائي عند 57.5 ريال للسهم الواحد، وبنسبة تغطية بلغت 119 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

وقالت في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إنه مع اكتمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح، ستنطلق مرحلة اكتتاب الأفراد يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو 2024 والتي ستستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 22 مايو الجاري، حيث سيتم تخصيص 4.98 مليون سهم عادي تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من فئة الأفراد كحد أقصى.

وتعتزم شركة مستشفى الدكتور سليمان فقيه استخدام متحصلات الطرح، إضافة لتدفقاتها المالية الأخرى والتي تشمل النقد والقروض لغرض تمويل استراتيجية نمو المجموعة والأغراض العامة للشركة، وذلك بعد خصم مصاريف الطرح البالغة 75 مليون ريال.

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