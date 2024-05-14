عمومية "معادن " توافق على شراء عدد من أسهمها بحد أقصى 5.69 مليون سهم
بغرض تخصيصها لبرنامج أسهم الموظفين
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وافقت الجمعة العامة غير العادية لشركة التعدين العربية السعودية"معادن" على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى 5.69 مليون سهم من أسهمها بغرض تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، إن تمويل الشراء سيتم عن طريق موارد الشركة الذاتية، كما وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها 12 شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية.
وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد على 5 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
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