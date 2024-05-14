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"بي دبليو سي": هيمنة من "تداول السعودية" على سوق الإدراجات بالخليج في الربع الأول

قطاعا الأسواق الاستهلاكية والرعاية الصحية الأكثر نشاطا

دبي - العربية.نت
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وأشار تقرير صادر عن " بي دبليو سي -PwC"الشرق الأوسط , إلى أن "تداول السعودية"هيمنت تقريبا على كامل عمليات الاكتتاب العام الأولي في دول الخليج بالربع الأول من العام الجاري.

وأوضح التقرير أن معظم الطروحات تمت بالسوق الرئيسية "تداول" أو "سوق نمو" الموازية باستثناء عملية طرح واحدة، وهي شركة "باركن" في سوق دبي.

وحققت ثلاثة طروحات عامة أولية ما مجموعه 667 مليون دولار بالسوق الرئيسية السعودية، في حين جمعت 6 عمليات اكتتاب في السوق الموازية نحو 57 مليون دولار.

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وحققت غالبية أسهم الشركات التي طرحت مكاسب بعد عمليات الاكتتاب، ومن أبرزها سهم مجموعة "إم بي سي -mbc" وشركة أفالون فارما.

وفي الإمارات حققت أسهم شركة "باركن" طلبا قياسيا في قيمة طلبات الاكتتاب بواقع 165 مرة وهو الأعلى على الإطلاق في سوق دبي المالي

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