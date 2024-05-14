"نيكاي" الياباني يرتفع قبيل انتهاء موسم إعلان نتائج الشركات

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ارتفع المؤشر نيكاي الياباني، اليوم الثلاثاء، في تعاملات غابت عنها المحركات الواضحة وسط ترقب المتعاملين لصدور بيانات التضخم في الولايات التحدة ونهاية موسم إعلان نتائج الشركات.

وأغلق نيكاي مرتفعا 0.46% عند 38356.06 نقطة، مع ارتفاع 125 من الأسهم المدرجة عليه البالغ عددها 225 فيما انخفض 100 سهم بعد جلسة هادئة نسبياً. وارتفع المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 0.25%.

وصعد سهم مجموعة سوفت بنك 4.34%، ليكون أكبر داعمي المؤشر نيكاي.

وقفز سهم فوروكاوا إلكتريك نحو 19%، في حين قفز سهم شركة التكرير إنيوس هولدنجز أكثر من 10% بعد إعلان نتائج خلال جلسة ما بعد الظهيرة.

وعلى الجانب الآخر، جاء سهما شركة الإنشاءات كاجيما وشركة توسوه كورب للكيماويات في مقدمة الخاسرين إذ هبط سهم كل منهما قرابة 9%.

وتعلن نحو 600 شركة نتائجها على مدار اليوم الثلاثاء والعدد ذاته تقريبا غداً الأربعاء، ليقترب موسم نتائج الشركات الحالي إلى حد كبير من نهايته.

وكان سهم دايوا سيكيوريتيز من الخاسرين البارزين اليوم الثلاثاء، إذ خسر 6.82% بعد أنباء عن استثمار 51.9 مليار ين (331.78 مليون دولار) في بنك أوزورا، مما سيجعل الشركة أكبر مساهم في البنك. وتراجع سهم بنك أوزورا 0.91%.

وهبط سهم شركة شيونوجي للصناعات الدوائية بأكثر من 4% بعد أن قالت إن علاجها لفيروس كورونا فشل في إظهار انخفاض كبير إحصائيا في الأعراض خلال تجارب.

وتراجع سهم شركة شوجاي للصناعات الدوائية أيضا 3.38% بعد تجربة ناجحة لعلاج منافس للهيموفيليا من شركة "نوفو نورديسك".