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شركة توزيع الغاز الطبيعي غاز
شركة توزيع الغاز الطبيعي غاز
سوق السعودية

مجلس إدارة "غاز" السعودية يوافق على الانتقال إلى السوق الرئيسية

أكدت أن الانتقال مشروط باستيفاء جميع المتطلبات المفروضة من قبل السوق

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة توزيع الغاز الطبيعي "غاز" عن قرار مجلس إدارتها المتضمن الموافقة على انتقال الشركة من السوق الموازية (نمو) إلى السوق الرئيسية.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن الانتقال إلى السوق الرئيسية خاضع لموافقة السوق، ومشروط باستيفاء جميع المتطلبات المفروضة من قبل السوق.

وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية على الحدث فور وقوعها.

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