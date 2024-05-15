مجلس إدارة "مرنة" يوصي بتوزيع 3.5% أرباحا نقدية عن عام 2023

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أعلنت شركة المرابحة المرنة للتمويل "مرنة" عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2023م، بنسبة 3.5%.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن قيمة التوزيعات 24.44 مليون ريال، موزعا على عدد 69.82 مليون سهم، وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.35 ريال.

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وأضافت أن تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للسهم بنهاية يوم التداول في يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة (والذي سيتم تحديده لاحقاً) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

وأوضحت أنه سيعلن تاريخ التوزيع لاحقاً بعد اجتماع الجمعية العامة للشركة.

تراجع صافي أرباح شركة المرابحة المرنة للتمويل "مرنة" بنسبة 31.11% في عام 2023، إلى نحو 31 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 45 مليون ريال في عام 2022.

وتحولت الشركة للخسائر في الربع الرابع من 2023، بقيمة 5.44 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 8.7 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وقالت الشركة، إن سبب الانخفاض في صافي الربح خلال عام 2023 على أساس سنوي، يعود إلى زيادة مصاريف العمولة الخاصة وزيادة المصاريف العمومية.