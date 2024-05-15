"الدولية للموارد البشرية": تعيين "يقين المالية" مستشارا ماليا الانتقال للسوق الرئيسية

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أعلنت الشركة الدولية للموارد البشرية عن تعيين شركة يقين المالية كمستشار مالي لأغراض الانتقال من السوق الموازية (نمو) إلى السوق الرئيسية، بناء على قواعد الإدراج المحدثة والمعدلة بموجب قرار رقم (1-108-2022) الموافق 19 أكتوبر 2022.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن الانتقال خاضع لموافقة السوق ومشروط باستيفاء جميع المتطلبات التي نصت عليها قواعد الإدراج، وسيتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات.

وكانت أعلنت بتاريخ 28 سبتمبر 2023م على موقع تداول السعودية عن قرار مجلس الإدارة المتضمن الموافقة على انتقال الشركة من السوق الموازية (نمو) إلى السوق الرئيسية.